Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu yapılıyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Eğitim-Bir-Sen’in iki gün sürecek 6. Olağan Genel Kurulu, ‘Yeni ufuklardan, yeni umutlara’ sloganıyla Kızılcahamam’da başladı. Olağan Genel Kurula katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay eğitime her zaman için öncelik verdiklerinin altını çizerek, “Cumhurbaşkanımız sadece kendi vatandaşının yanında değil, nerede bir mazlum varsa onun yanında olan bir liderdir. Türkiye Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile her alanda yeni bir yöne girdi. Her türlü manipülasyona, her türlü saldırıya karşı dik durdu. Son 16 yılda MEB bütçesini 7,5 milyar TL‘den 114 milyara yükselttik. Yani eğitimi ülkemiz için ilk sıraya çıkardık. Evlatlarımızın maddi imkansızlıklar yüzünden okulu bırakmasını engelledik. Kur’an-ı Kerim, Arapça gibi dersleri vatandaşlarımızın isteğiyle seçmeli ders yaptık” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu’na cevap

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kendisinden önce söz alan ve konuşması sonrası salondan ayrılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “Önceden gördün mü, ders aldın mı?” sözlerine de yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz’u hem öncesinde gören hem de FETÖ ile sonuna kadar mücadele eden, yalnız kalma pahasına bile olsa hiçbir zaman sağına, soluna, arkasına bakmadan doğrudan ‘Ben varım’ diyerek her türlü mücadeleyi veren bir lider olduğunu vurgulayan Oktay, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hiç kimse “Önceden gördün mü, ders aldın mı?” deme durumunda değildir. Ders almak kadar nasıl ders alındığı da önemlidir. Bugün durdukları yer nasıl ders aldıklarının göstergesidir” ifadesini kullandı.

“Yorulmayacağız, yenilmeyeceğiz”

Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise yaptığı konuşmada, “Kapitalist dünya sisteminin oluşturduğu krizlere karşı köklü çözümler ancak emek kesimi tarafından bulunabilir” dedi. Yalçın, “Kapitalizm tekelci bir sistemdir. Nitekim gelinen noktada, 26 kişinin serveti dünya nüfusunun yarısının gelirine eşit. Biz, bu sisteme karşıyız. Biz hakça bir paylaşım ve adil bir dünya istiyoruz. Sendikacılığımızla da bu umuda, bu ufka yürüyoruz, birlikte koşuyoruz. Yorulmayacağız, vazgeçmeyeceğiz, yenilmeyeceğiz. Biz sendikacıyız; bir işyerini, bir ilçeyi, bir ili, bir ülkeyi, dünyadaki bir bölgeyi, kıtayı ve nihayet bütün dünyayı adalete mekân kılan her eylemle yeniden diriliriz” dedi.