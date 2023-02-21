EGİAD’dan deprem sonrası ilk yardım eğitimi

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği, üyesi Özgür Akgül’ün firması Deltaş Özel Güvenlik iş birliği ile iş dünyasına İlk Yardım Eğitimi düzenledi. Teorik ve uygulamalı eğitimlerde, kalp masajı ve Heimlich manevrasıyla ilgili uygulamalar aktarıldı.

Gönüllü öğrenci olan iş dünyası temsilcilerinden bazılarının uygulama denemeleri de yaptığı eğitimde son deprem gündemine ilişkin ilk yapılması gerekenler de gösterildi.

Hasta, yaralılara yönelik temel yaşam desteği, kanama, yaralanma, yanık, donma ve sıcak çarpması, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım teknikleri konularında da başlıklara değinildiği eğitimde konuşan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, iş dünyasını bilgilendirmeye yönelik eğitimlerin devam edeceğini anlatarak, "EGİAD olarak her türlü ilk yardım eğitimini destekliyoruz. Son depremler ve afetler göstermiştir ki ilk yardım herkesin bilmesi gereken acil müdahale adımlarıdır. İş dünyasının bu anlamda bilinçlenmesine önem veriyoruz. Bu noktada ilk yardım eğitimi verdik ve bu eğitimlerimiz devam edecek" dedi.

Eğitimleri veren emekli hemşire Dilek Aylanç ise, kaza ve tehlike durumlarında sağlık mensupları gelinceye kadar ilaçsız yapılan müdahalelerin hayat kurtardığına dikkat çekerek, temel yaşam desteği, hava ve solunum yolu tıkanıklığı, bilinç bozuklukları, kanama, donma, güneş çarpması, zehirlenme gibi başlıklarda ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi.