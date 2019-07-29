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Ege’nin Kırkpınar’ında Başpehlivan Yanatman

Kavaklıdere ilçesinin Menteşe Mahallesi Yerküpe yaylasında bu yıl 27’ncisi düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde Yıldıray Akın’ı yenen Fethiye Belediyesi sporcusu Ali Yanatman başpehlivan oldu.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 01:52
Ege’nin Kırkpınar’ında Başpehlivan Yanatman

Kavaklıdere ilçesinin Menteşe Mahallesi Yerküpe yaylasında bu yıl 27’ncisi düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde Yıldıray Akın’ı yenen Fethiye Belediyesi sporcusu Ali Yanatman başpehlivan oldu.


Kavaklıdere Belediyesi’nin himayelerinde Yerküpe Yaylası’nda düzenlenen güreşlere, minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste 1, deste 2, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde, 330 pehlivan ve başpehlivan katıldı.


Yerküpe yağlı pehlivan güreşlerini Türkiye’nin birçok ilinden 10 bine yakın güreş sever izledi. Güreşlerin ağalığını 100 bin lira ile Bodrum’lu iş adamı Mehmet Demiroğlu aldı.Güreşler esnasında dev Türk Bayrağı açan organizasyon komitesi ve vatandaşlar, Türk bayrağı ile saha içinde tur attı.


Başpehlivanlık final güreşinin ardından ilk üç dereceye giren sporcuların ödüllerini AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan verdi.


Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, bu yıl 27’ncisi düzenlenen güreşlere 22’si başpehlivan olmak üzere toplam 330 güreşçinin katıldığını söyledi. Demir, “Bugün Menteşe Beşpınar er meydanımızda 22’si başpehlivan olmak üzere 330’dan fazla 13 kategoride pehlivanımız var. En fazla güreşçinin katılımı ile bugün 9-10 bin civarında bir katılımcı var. Bu katılım bizi memnun etti. 2014 yılından beri Belediye Başkanıyım. Bizden önceki dönemlerde de yapıldı. Bu yıl 27’ncisi. Her geçen yıl izleyici ve güreşçi katılımcı sayısı artarak devam eden biri organizasyon. Ege’nin Kırkpınar’ı olan bir organizasyon. Ben hem güreşçi kalitesinden, hem izleyicilerimizin sayısından memnunum. Kavaklıdere Belediye Başkanı olarak zaten biz yağlı pehlivan güreşlerini düzenlemekteki yegane gayemiz bizleri biz yapan kültürel değerlerimizden birisi olduğuna inanıyoruz yağlı pehlivan güreşlerimizi. Yörük-Türkmen geleneğinin olmazsa olmazlarından. Yörük-Türkmenlerin en sağlam göstergelerinden olan geleneklerinden birisi yağlı pehlivan güreşleri. Bizler de bugün itibari ile bizleri biz yapan bu kültürel değerlerimizden en önemlilerinden birisi olan yağlı pehlivan güreşlerini yaşatmak, onun ötesinde bizden sonraki dönemde de bu kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu yağlı pehlivan güreşlerimizi düzenliyoruz” dedi.


AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, “Ege’nin Kırkpınar’ı neyse, Muğla Kavaklıdere Yerküpe güreşleri öyle. Bu organizasyonda bizleri bir araya getiren Kavaklıdere Belediye Başkanımız Mehmet Demir’e teşekkür ediyorum.Geçen yol ve önceki yıllarda olduğu gibi her geçen yıl organizasyon biraz daha kalabalık, biraz daha coşkulu oluyor” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 01:52
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