  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Putin çılgına dönecek! Korktuğu başına geldi... Türkiye'den o İHA'yı alacaklar

Emeklileri kahreden haber! Bunu duyunca şok olacaklar

Aliyev resmen reddetti! İspanya’ya gitmiyor

Türkiye'de bir ilk! Oto hırsızlarının korkulu rüyası cihaz

Yine kıvırtırsa bu sözleri yüzüne çarpın! Meral Akşener’den ittifak kararı

Dünyaca ünlü SİHA uzmanı duyurdu! Türkiye'nin bu silahı TB2 SİHA'dan daha büyük bir adım olacak

Sosyal medyada Atatürk'e benzeyen adama milyonlar kazandırdılar

Araç sahiplerini şok edecek talep! Eğer bu olursa herkes araçlarını satar

Her fırsatta yerli otomobili eleştiren CHP yandaşı İsmail Saymaz TOGG fabrikasında! Paylaşılan görüntü sonrası sosyal medyada fena tiye alındı!

İYİ Parti’den flaş karar! Ağzınız bir karış açık kalacak
Gündem 'Egemenliğimize saygı duyulmalı' diyen Irak'ın Savunma Bakanı Ankara'ya geliyor!
Gündem

'Egemenliğimize saygı duyulmalı' diyen Irak'ın Savunma Bakanı Ankara'ya geliyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-04 17:58:00 - 2023-10-04 17:59:42
'Egemenliğimize saygı duyulmalı' diyen Irak'ın Savunma Bakanı Ankara'ya geliyor!

Ankara'daki Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik bombalı terör saldırısının ardından TSK Irak'ın kuzeyine başlattığı hava harekatıyla teröristlerin inlerini başına yıktı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan da bugün operasyonların süreceğine yönelik önemli bir mesaj geldi.

Bakan Fidan, "Silahlı Kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı son derece net olacak, böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine pişman olacaklar. Irak ve Suriye'de PKK ve YPG'ye ait olan bütün alt yapı-üst yapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG’li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." dedi.

Irak Savunma Bakanı Ankara'ya geliyor!

Tüm bu gelişmelerle birlikte Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi'nin Türkiye'ye geleceği açıklandı. AA'nın aktardığına göre Abbasi, Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelecek.

İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırının ardından Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde hava harekatı başlatıldığını duyurmuştu. TSK'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırlarındaki bölgelere başlattığı hava harekatına Irak'tan kınama gelmiş, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid "ülke topraklarını hedef alan her türlü saldırıyı reddediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İhlallerin sivillerin ölümüne yol açtığını iddia eden Reşid, 'Irak'ın egemenliğine saygı duyulması gerekir' demiş ve "İran ile olduğu gibi Türkiye ile de sorunları çözmek için bir anlaşmaya varmak istiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya hava harekatı: Bir gece ansızın inlerinde vurduk!
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya hava harekatı: Bir gece ansızın inlerinde vurduk!

Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya hava harekatı: Bir gece ansızın inlerinde vurduk!

BM Genel Sekreteri Guterres'ten terör örgütü PKK'ya kınama mesajı!
BM Genel Sekreteri Guterres'ten terör örgütü PKK'ya kınama mesajı!

Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres'ten terör örgütü PKK'ya kınama mesajı!

ABD'den terör örgütü PKK mesajı
ABD'den terör örgütü PKK mesajı

Dünya

ABD'den terör örgütü PKK mesajı

Ayşenur Arslan'a soruşturma! PKK’lı teröristi aklamaya çalışmıştı
Ayşenur Arslan'a soruşturma! PKK’lı teröristi aklamaya çalışmıştı

Medya

Ayşenur Arslan'a soruşturma! PKK’lı teröristi aklamaya çalışmıştı

PKK propagandası yapan hadsiz evinden alındı!
PKK propagandası yapan hadsiz evinden alındı!

Yerel

PKK propagandası yapan hadsiz evinden alındı!

Bu haberi yazan bulunup sebebi sorulmalı! Bir kere bile PKK denilmeyen bombalı saldırı metni...
Bu haberi yazan bulunup sebebi sorulmalı! Bir kere bile PKK denilmeyen bombalı saldırı metni...

Gündem

Bu haberi yazan bulunup sebebi sorulmalı! Bir kere bile PKK denilmeyen bombalı saldırı metni...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23