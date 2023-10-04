'Egemenliğimize saygı duyulmalı' diyen Irak'ın Savunma Bakanı Ankara'ya geliyor!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan da bugün operasyonların süreceğine yönelik önemli bir mesaj geldi.

Bakan Fidan, "Silahlı Kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı son derece net olacak, böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine pişman olacaklar. Irak ve Suriye'de PKK ve YPG'ye ait olan bütün alt yapı-üst yapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG’li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." dedi.

Irak Savunma Bakanı Ankara'ya geliyor!

Tüm bu gelişmelerle birlikte Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbasi'nin Türkiye'ye geleceği açıklandı. AA'nın aktardığına göre Abbasi, Savunma Bakanı Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelecek.

İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırının ardından Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerinde hava harekatı başlatıldığını duyurmuştu. TSK'nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırlarındaki bölgelere başlattığı hava harekatına Irak'tan kınama gelmiş, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid "ülke topraklarını hedef alan her türlü saldırıyı reddediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İhlallerin sivillerin ölümüne yol açtığını iddia eden Reşid, 'Irak'ın egemenliğine saygı duyulması gerekir' demiş ve "İran ile olduğu gibi Türkiye ile de sorunları çözmek için bir anlaşmaya varmak istiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

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