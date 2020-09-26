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Ekonomi Egeli firmaların ihracat başarısı
Ekonomi

Egeli firmaların ihracat başarısı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Eskinazi: - "En fazla ihracat yapan 1000 firma listesinde Ege Bölgesi'nden 160 firma yer buldu"

Yeniakit Publisher
2020-09-26 10:54:05 -
Egeli firmaların ihracat başarısı

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından firmaların 2019 yılı performanslarına göre açıklanan ilk 1000 ihracatçı listesinde Egeli firma sayısının 160'a ulaştığını ifade etti.

Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, ilk 1000 ihracatçı listesindeki Egeli firma sayısının 2012'den bu yana düzenli olarak arttığını belirtti.

"En fazla ihracat yapan 1000 firma listesinde 2019 yılı performanslarına göre Ege Bölgesi'nden 160 firma yer buldu." ifadesini kullanan Eskinazi, gelecekte daha fazla firmanın listeye girmesi için dijitalleşme, inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşmaya yoğunlaşacaklarını bildirdi.

- Sanal gıda fuarı

Eskinazi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında Türkiye'nin ilk dijital fuarını ayakkabı ve saraciye sektöründe düzenlediklerini belirterek şunları kaydetti:

"12-16 Ekim'de ise Türkiye'nin ilk gıda sanal fuarı The Fource'u organize edeceğiz. Pandeminin fiziki pazarlamaya izin vermediği günümüzde dijital fuarlar ve ticaret heyetleriyle ihracatımızda devamlılığı sağlamaya çalışıyoruz. 2020 yılının Ocak-Ağustos döneminde 214 ülke ve serbest bölgeye 8,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 2020 yılının son 4 aylık döneminde hayata geçirdiğimiz projelerin meyvelerini toplayarak 2020 yılını ihracatta artışla kapatmayı hedefliyoruz."



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