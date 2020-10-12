Ege'de peş peşe korkutan depremler! 07.11'de...
Ege Denizi'nde peş peşe depremler meydana geliyor. Saat 07.11'de 5 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Ege Denizi'den gece saatlerinde peş peşe son dakika deprem haberleri geliyor. Son olarak saat 07.11'de Ege açıklarında 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.11'de Ege açıklarında 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Aynı bölgede saat 03.30'dan bu yana 4,8 4,2 3,8 ve ikisi 3,7 olmak üzere 5 ayrı deprem meydana gelmişti.