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Gündem Ege'de peş peşe korkutan depremler! 07.11'de...
Gündem

Ege'de peş peşe korkutan depremler! 07.11'de...

Ege Denizi'nde peş peşe depremler meydana geliyor. Saat 07.11'de 5 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 07:41:00 -
Ege'de peş peşe korkutan depremler! 07.11'de...

Ege Denizi'den gece saatlerinde peş peşe son dakika deprem haberleri geliyor. Son olarak saat 07.11'de Ege açıklarında 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.11'de Ege açıklarında 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Aynı bölgede saat 03.30'dan bu yana 4,8 4,2 3,8 ve ikisi 3,7 olmak üzere 5 ayrı deprem meydana gelmişti.

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