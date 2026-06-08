Ege'de er meydanı yıkıldı! Manisa'da nefes kesen dev finalde altın kemer Akhisarlı pehlivanın oldu!

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin önemli etaplarından biri olan Yuntdağı Yağlı Güreşleri, üç gün süren nefes kesen mücadelelerin ardından tamamlandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 1.262 pehlivanın er meydanına çıktığı organizasyonda başpehlivanlığı Akhisarlı Feyzullah Aktürk kazandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Ortaköy Güreş Alanı'nda 5-6-7 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Yuntdağı Yağlı Güreşleri, ata sporunun tüm heyecanını Manisa'da yaşattı. CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 8 etaplık takviminde yer alan organizasyon, üç gün boyunca büyük çekişmelere sahne oldu.

Minik boylardan başpehlivanlığa kadar yüzlerce güreşçinin kol bağladığı organizasyonda sporcular hem derece elde etmek hem de lig puanı toplamak için mücadele etti. Final karşılaşmasında rakibi Yusuf Can Zeybek'i mağlup eden Akhisarlı Feyzullah Aktürk, Yuntdağı Er Meydanı'nın 2026 yılı başpehlivanı olarak altın kemer yolunda önemli bir başarıya imza attı.

Binlerce vatandaşın tribünleri doldurduğu güreşlerin final gününe yoğun protokol katılımı da dikkat çekti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Genel Sekreter Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, ilçe belediye başkanları, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Manisa Yuntdağı Yağlı Güreşleri Ağası Hacı Serdar Sunma ile çok sayıda davetli ve vatandaş müsabakaları takip etti.

Başpehlivanlık, Başaltı ve Büyükorta başta olmak üzere çeşitli kategorilerde yapılan müsabakalar, güreşseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Çeyrek final ve yarı final karşılaşmalarının ardından gerçekleştirilen final müsabakaları büyük heyecana sahne olurken, dereceye giren pehlivanlar ödül töreninde madalya ve kupalarına kavuştu.

Organizasyon boyunca kurulan yiyecek ve içecek stantları da vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, etkinlik alanı adeta festival havasına büründü.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Yuntdağı Er Meydanı'nda üç gün boyunca sadece güreş müsabakaları izlemedik; yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan bir geleneğin coşkusunu hep birlikte yaşadık. Ata sporumuz yağlı güreşi yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak bizim için büyük bir sorumluluk. Manisa olarak bu köklü kültürün önemli merkezlerinden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Başpehlivanlık unvanını kazanan Akhisarlı kardeşimiz Feyzullah Aktürk'ü yürekten tebrik ediyorum" dedi.