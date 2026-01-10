  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Silivri’de kirli pazarlıklar deşifre oldu! Aysever’in avukatı İmamoğlu’nun yalan rüzgarını kesti! Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar Küba'dan ABD'ye tarihi rest! Bruno Rodriguez: "Bu vatan satılık değil!" Kumar bataklığı bir can daha aldı! Bu haram tezgahı ne zaman durdurulacak Ekonomide tarihi dönüm noktası! Mehmet Şimşek enflasyon için müjdeyi verdi: Tek haneye az kaldı! Venezuela kaosunda sürpriz arabulucu! Rodriguez’den Katar Emiri’ne tarihi teşekkür! 10 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 10 Ocak 1390: Teftâzân'in vefatı (Âlim) Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı Trump’tan dünyayı sarsan ültimatom: "Ya nazikçe ya sertçe, Grönland’ı onlara bırakmayacağız!"
Gündem Ege'de can pazarı: Dikili açıklarında göçmen botu battı!
Gündem

Ege'de can pazarı: Dikili açıklarında göçmen botu battı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ege'de can pazarı: Dikili açıklarında göçmen botu battı!

İzmir Dikili’de 45 düzensiz göçmeni taşıyan lastik bot şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Sahil Güvenlik ekiplerinin seferber olduğu olayda 37 kişi sağ kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 kişiyi bulmak için denizde ve havada arama çalışmaları sürüyor.

Ege Denizi’nde yasa dışı yollarla Avrupa’ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin yolculuğu facia ile sonuçlandı. İzmir’in Dikili ilçesi Bademli kıyısından gece saatlerinde lastik bot ile denize açılan 45 göçmen, açık denizde şiddetli fırtınaya yakalandı. Dalgalara dayanamayarak batan bottaki göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik Komutanlığı yetişti.  

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot battı. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 37 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kaybolan 7 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

45 düzensiz göçmen İzmir'in Dikili ilçesi Bademli kıyısından lastik bot ile denize açıldı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle lastik bot bir süre sonra alabora oldu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ve bir helikopter sevk edildi.

Ekipler denizde 1 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Denizde yardım bekleyen 37 düzensiz göçmen kurtarılarak tekneye alındı. Kaybolan 7 düzensiz göçmeni arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

39 kaçak göçmen daha yakalandı
39 kaçak göçmen daha yakalandı

Yerel

39 kaçak göçmen daha yakalandı

İzmir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı

Yerel

İzmir'de 56 düzensiz göçmen yakalandı

Afgan göçmenler İran'ı terk ediyor
Afgan göçmenler İran'ı terk ediyor

Dünya

Afgan göçmenler İran'ı terk ediyor

Manisa'da nefes kesen takip: Panelvandan 35 düzensiz göçmen çıktı!
Manisa'da nefes kesen takip: Panelvandan 35 düzensiz göçmen çıktı!

Yerel

Manisa'da nefes kesen takip: Panelvandan 35 düzensiz göçmen çıktı!

Manisa'da nefes kesen takip: Panelvandan 35 düzensiz göçmen çıktı!
Manisa'da nefes kesen takip: Panelvandan 35 düzensiz göçmen çıktı!

Yerel

Manisa'da nefes kesen takip: Panelvandan 35 düzensiz göçmen çıktı!

Ayvacık açıklarında 12’si çocuk 30 kaçak göçmen yakalandı
Ayvacık açıklarında 12’si çocuk 30 kaçak göçmen yakalandı

Aktüel

Ayvacık açıklarında 12’si çocuk 30 kaçak göçmen yakalandı

Foseptik tankerinden insan çıktı!
Foseptik tankerinden insan çıktı!

Yerel

Foseptik tankerinden insan çıktı!

Ege Denizi'nde göçmen operasyonu: 74 kişi yakalandı!
Ege Denizi'nde göçmen operasyonu: 74 kişi yakalandı!

Gündem

Ege Denizi'nde göçmen operasyonu: 74 kişi yakalandı!

Göçmen kaçakçıları Meriç’te çatıştı: 1 göçmen ağır yaralandı
Göçmen kaçakçıları Meriç’te çatıştı: 1 göçmen ağır yaralandı

Gündem

Göçmen kaçakçıları Meriç’te çatıştı: 1 göçmen ağır yaralandı

Yargıçtan Trump yönetimine göçmen freni
Yargıçtan Trump yönetimine göçmen freni

Dünya

Yargıçtan Trump yönetimine göçmen freni

{relation id:1971894 slug:'39-kacak-gocmen-daha-yakalandi'}

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23