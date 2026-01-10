Ege'de can pazarı: Dikili açıklarında göçmen botu battı!
İzmir Dikili’de 45 düzensiz göçmeni taşıyan lastik bot şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu. Sahil Güvenlik ekiplerinin seferber olduğu olayda 37 kişi sağ kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 kişiyi bulmak için denizde ve havada arama çalışmaları sürüyor.
Ege Denizi’nde yasa dışı yollarla Avrupa’ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin yolculuğu facia ile sonuçlandı. İzmir’in Dikili ilçesi Bademli kıyısından gece saatlerinde lastik bot ile denize açılan 45 göçmen, açık denizde şiddetli fırtınaya yakalandı. Dalgalara dayanamayarak batan bottaki göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik Komutanlığı yetişti.
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot battı. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 37 kişi sağ olarak kurtarıldı. Kaybolan 7 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
45 düzensiz göçmen İzmir'in Dikili ilçesi Bademli kıyısından lastik bot ile denize açıldı.
Şiddetli rüzgar nedeniyle lastik bot bir süre sonra alabora oldu.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ve bir helikopter sevk edildi.
Ekipler denizde 1 kişinin cansız bedenine ulaştı.
Denizde yardım bekleyen 37 düzensiz göçmen kurtarılarak tekneye alındı. Kaybolan 7 düzensiz göçmeni arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
