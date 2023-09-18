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Yerel Ege'de 180 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Ege'de 180 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-18 09:23:00 -
Ege'de 180 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 ayrı olayda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 38 düzensiz göçmeni kurtardı, 180 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 ayrı olayda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 38 düzensiz göçmeni kurtardı, 180 düzensiz göçmen ise yakalandı.

İzmir açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türkiye kara sularına itilen 38 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir ve Aydın açıklarında tespit edilen 180 düzensiz göçmen ise yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (İLKHA)
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