Ege Yapı’dan Çekmeköy’e yeni konak

Üsküdar-Çekmeköy arasını 27 dakikada katedilmesini sağlayan metro hattıyla birlikte yatırımcıların akınına uğrayan Çekmeköy’de villa ve konak konseptine uygun butik bir proje daha hayat buluyor. Ege Yapı 2,5 milyar liralık yatırım zincirinin dördüncü halkası olan ÇamlıYaka Konakları’nı satışa sundu. EGE Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, Çekmeköy’ün konumu ve doğası yönüyle İstanbul’un en değerli bölgelerinden birisi olduğunu belirterek, “Yeni projemiz ÇamlıYaka Konakları, İstanbul’un en huzurlu yaşam bölgelerinden Çekmeköy’ün merkezinde, çam ormanlarının hemen yanı başında, şehirden uzaklaşmadan doğayla iç içe, lüks bir yaşam sunacak” dedi.

DAİRE TİPLERİ NASIL?

19 bin metrekare alan üzerinde geliştirilen projedeki dörder katlı bloklarda, 169 ila 321 metrekare arasındaki 3+1, 4+1 veya 5+1 tipi toplam 46 daire yer alacak. Dairelerin her birinde müstakil bahçe kullanımı ya da geniş teraslar bulunacak.

KAPALI HAVUZU DA VAR

Tavan yüksekliği 3 metre olacak dairelerin her biri için üç araçlık otopark yerinin tahsis edileceği projenin peyzajı da özel olarak hazırlanacak. Sosyal donatıları arasında yer alacak havuzlardan birisi ise kapalı olacak ve hanımlarla erkeklerin rahatlığı için ayrı ayrı kurgulanacak. Ailelerin yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen projede aidat bedellerinin de metrekare başına 6-7 lira olması planlanıyor.

PROJEDE NELER VAR?

Müstakil bahçeli ve teraslı evlerden oluşacak ÇamlıYaka Konakları’nda üst segment markaların yer alacağı ticari alanlar ile sosyal alanlara ve ofis birimlerine yer verilecek. ÇamlıYaka Konakları’nın, Kavacık ve Ümraniye Plazalar bölgesine yakın ve kolay bir ulaşıma sahip olduğunu dile getiren Kabadayı, anaokulundan üniversiteye kadar kamuoyunun tanıdığı eğitim kurumlarının projenin yanı başında bulunduğuna da dikkat çekti. Projenin mimarı Sabri Paşayiğit ise yüksek kalite yaşam standartlarına hitap edecek projenin çevreyle uyumlu, doğadan rol çalmayan bir kurguyla hayat bulduğunu kaydetti.

LANSMAN AVANTAJLARI

ÇamlıYaka Konakları’nda lansmana özel metrekare fiyatlarını 12 bin lira olarak belirlendi. Ege Yapı lansmana özel bir finansman kampanyası ile alıcılara fırsatlar sunacak. 24 ay sıfır faiz seçeneği de bunlardan birisi olacak. Dairelerin başlangıç fiyatı ise 2 milyon 100 bin lira olarak açıklandı.

FİNANSAL YÖNDEN GÜÇLÜYÜZ

“Bizler de müşterilerimizden gördüğümüz ilgi ve güçlü finansal yapımız ile yeni yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” diyen Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, “Önümüzdeki dönemde başta İstanbul olmak üzere diğer şehirlerimizde de yüksek katma değerli yatırımlarımıza devam edeceğiz” mesajını verdi.