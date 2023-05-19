Ege Yapı ‘Atölye Hane’ projesiyle sanatçılara kapılarını açıyor

‘Atölye Hane’ adıyla 25 yaş üstü sanatçılara destek olmayı hedefleyen şirket, başvuruları almaya başladı. Sanatçıların bir arada çalışabilecekleri ve yaşam alanlarını paylaşabilecekleri ‘Atölye Hane’yi ilk aşamada Cer İstanbul Yedikule ve Urla Kekliktepe projelerinde kullanıma açan Ege Yapı, başvuru şartlarının detaylarını web sitesinde açıkladı.

1871’den itibaren demiryolu taşıtlarının bakım ve onarım faaliyetlerinin yürütüldüğü Cer Atölyeleri’nin restore edilmesiyle ortaya çıkan Cer İstanbul projesi içinde yer alan ‘Atölye Hane Yedikule’ Cer Loft ve Orient Express adlı 2 farklı alanını sanatçılara sunuyor. Bol ışık alan Cer Loft, Türkiye güncel sanatından pek çok sanatçının ortak alanda üretimi için gerekli olan atölye ihtiyacını karşılayacak. Orient Express vagonunun da restore edilmesiyle pek çok sanatçının özel alanda üretimi için gerekli olan atölye gereksinimi giderilecek. ‘Atölye Hane Urla Kekliktepe’ de konaklamalı olarak pek çok sanatçının üretimi için gerekli olan atölye ihtiyacını karşılamak için hazır.

Gelişime katkı sunuyor

Kurulduğu 2006’dan beri gayrimenkul sektöründe 360 derece hizmet veren Ege Yapı, sanatı her yönüyle odağına alıyor. Şirket Gala Modern Sergisi, Devrim Erbil Sergisi, İsmet Doğan Sergisi sponsorlukları, [email protected], Step İstanbul ve Art.İst Sauna ve benzeri gibi ortaklıklarıyla dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra ‘Sanata Yön Verenler’ ve ‘81 İl Gizem Dolu Türkiye’ gibi kitaplara sağladığı katkılarla sanatın gelişiminde önemli bir rol üstleniyor. Geçmişte demiryolu işçilerinin ‘emek yuvası’ olarak isimlendirdikleri atölyeler artık ‘sanat yuvası’ olarak faaliyet gösteriyor.

Genç yetenekleri ağırlıyor

Ege Yapı, genç ve yetenekli sanatçıların üretimlerine ev sahipliği yaparken bir taraftan da Cer İstanbul’un yanı başında inşa ettiği sergi alanında açılan karma sergiler ile de sanatseverlere tanıtmak amacıyla bir galeri sundu. İki senelik süreçte 14 sanatçıyı ağırlayan mekân, ‘Atölye Cer: Emek Yuvasından Sanat Yuvasına’ adlı kitapla da sanat dünyasına önemli bir katkıda bulundu.

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