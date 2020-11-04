  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ege Üniversitesinden minik Ayda'nın genel durumunun iyi olduğu açıklaması
Aktüel

Ege Üniversitesinden minik Ayda'nın genel durumunun iyi olduğu açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-11-04 09:56:18 -
Ege Üniversitesinden minik Ayda'nın genel durumunun iyi olduğu açıklaması

İZMİR (AA) - İzmir'de, depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayda Gezgin'in Ege Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ayda Gezgin'i ziyaret etti, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Açıklamada, Minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ifade edildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmailağa Cemaati paylaştı! Ahmet Hakan'ı zora düşürecek kareler
Gündem

İsmailağa Cemaati paylaştı! Ahmet Hakan'ı zora düşürecek kareler

İsmailağa Cemaati, deprem üzerinden tarikatları ve cemaatleri hedef alan Ahmet Hakan'a, İzmir'den fotoğraflar yayınlayarak adeta cevap verdi..
AFAD duyurdu! Ege'de şiddetli deprem
Gündem

AFAD duyurdu! Ege'de şiddetli deprem

Aydın Kuşadası açıklarında meydana gelen Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğündeki deprem endişe meydana getirdi.
Ermeni güçleri kuyruğu kıstırıp kaçtı
Dünya

Ermeni güçleri kuyruğu kıstırıp kaçtı

Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerine kayıplar verdirmeye devam ediyor. Son saldırılarda ağır kayıplar veren Ermeniler geri çekildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay