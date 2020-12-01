  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ege Üniversitesinde yapay zekayla uyku kayıtları incelenecek
Aktüel

Ege Üniversitesinde yapay zekayla uyku kayıtları incelenecek

AB programı kapsamında yürütülecek çalışmayla, uyku apnesi için kişiye özel tedavi yöntemleri belirlenecek

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:40:12 -
Ege Üniversitesinde yapay zekayla uyku kayıtları incelenecek

İZMİR (AA) - Avrupa Birliği (AB) programı çerçevesinde, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Uyku Laboratuvarında hastaların uyku kayıtları yapay zekayla takip edilecek.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Uyku Devrimi" başlıklı Horizon Projesi kapsamında yapay zeka kullanılarak uyku apnesi olduğu düşünülen hastaların uyku kayıtları incelenecek.

İnceleme sonucu, uykuda nefes durması şiddetinin belirlenmesinde yeni değişkenler oluşturulacak ve kişiye özel tedavilerin belirlenmesi sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özen Kaçmaz Başoğlu, uykuda nefes durması şiddetinin belirlenmesinde, şimdiye kadar yararlanılan parametrelerin yerine yapay zeka tarafından geliştirilen yeni değişkenlerin kullanılacağını kaydetti.

Yeni tanı algoritmaları sayesinde hastanede yatırılarak uyku testi yapılmasına gerek kalmayacağını bildiren Başoğlu, "Hastalara evde, kendi yataklarında uyku testi yapılacak ve teletıp yoluyla veriler laboratuvara aktarılacak. Oluşturulan algoritmalarla uyku kayıtları incelenecek ve yaşam kalitesini geliştirecek kişiye özel tedavilerin belirlenmesi sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Başoğlu, üniversite bünyesindeki uyku laboratuvarının, AB projesi European Sleep Apnea Database (ESADA) çalışmasında da yer aldığını belirtti.

ESADA'nın Avrupa'daki saygın uyku merkezlerinin yer aldığı çok uluslu ve çok merkezli bir proje olduğunu, uyku apnesi hastalarının verilerinin ortak veri tabanında toplandığını vurgulayan Başoğlu, "Göğüs Hastalıkları Uyku Laboratuvarı olarak ESADA'da ve Uyku Devrimi projesinde yer almaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Her yıl yaklaşık 400 hastaya gece yatırılarak uyku testi yapılan laboratuvarda, 14 senede toplam 5 bin kişiye test uygulandığı bildirildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ukrayna'dan flaş açıklama: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak
Teknoloji

Ukrayna'dan flaş açıklama: Bir sene içinde Bayraktar benzeri İHA'mız olacak

Ukrayna, kendi üretimleri olan ve Bayraktar'a benzeyen insansız hava araçlarını (İHA) yakında teslim alacaklarını açıkladı.
Cihat Yaycı kanıtladı: O adalar Yunanistan'a değil, Türkiye'ye aittir!
Gündem

Cihat Yaycı kanıtladı: O adalar Yunanistan'a değil, Türkiye'ye aittir!

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, "Meis Adası’nın yanındaki Kara Ada ve Fener Adası Yunanistan’a ait değildir" başlıklı müthiş bir çalışmaya im..
Milyonlarca memurun yeni mesai saatleri belirlendi
Gündem

Milyonlarca memurun yeni mesai saatleri belirlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının mesai saatlerinin 2 Aralık'tan itibaren 10.00-16.00 olarak belirlendi...
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay