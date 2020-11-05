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Aktüel Ege Denizi için fırtına uyarısı
Aktüel

Ege Denizi için fırtına uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-11-05 15:09:44 -
Ege Denizi için fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Ege Denizi'nde bugün akşam saatlerinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bölgede kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarların, Güney Ege'nin kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra da Kuzey Ege ile Güney Ege açıklarında etkisini artırarak 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, Güney Ege'nin kuzeyinde cumartesi, Kuzey Ege ile Güney Ege açıklarında ise pazar sabah saatlerine kadar süreceği öngörülüyor.

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