Ege Bölgesi’nin 10 aylık ihracatı 25,7 milyar dolar

İzmir 14 milyar 231 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi ihracatını domine etmeyi sürdürürken, İzmir’deki iki serbest bölge İzmir’in 2023 yılındaki 10 aylık ihracatına 2 milyar 753 milyon dolar katkı sağladılar.



Manisa 2022 yılı ocak – ekim dönemindeki 4 milyar 222 milyon dolarlık ihracatını 2023 yılının aynı döneminde yüzde 8,3’lük artışla 4 milyar 573 milyon dolara çıkardı ve Ege Bölgesi’nde en çok ihracat yapan ikinci il konumunu güçlendirdi.



Denizli 2022 yılının 10 aylık diliminde 3 milyar 951 milyon dolarlık ihracat yapmışken, 2023 yılının aynı döneminde ihracatta yüzde 11’lik kan kaybı yaşadı ve 3 milyar 517 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.



2023 yılına 1 milyar dolar ihracat hedefiyle giren Balıkesir, 10 aylık performansıyla 1 milyar doları geçeceğinin sinyallerini veriyor. Balıkeris 2022 yılı ocak – ekim döneminde 772 milyon dolar olan ihracatını yüzde 15’lik artışla 892 milyon dolara çıkardı.



Muğla ihracatını yüzde 9’luk artışla 785 milyon dolardan 856 milyon dolara yükseltirken, Aydın 785 milyon dolarlık ihracat kayda aldı. Kütahya 338,7 milyon dolar ihracat yaparken, Afyon 277 milyon dolar, Uşak ise 252,6 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu.

Almanya zirvedeki yerini korudu

Ege İhracatçı Birlikleri’nden en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya ekim ayında 146,7 milyon dolarlık ihracatla zirvedeki yerini korurken, Amerika Birleşik Devletleri 110,5 milyon dolarla ikinciliğini sürdürdü. İspanya 76,4 milyon dolarlık ihracatla üçüncü sıranın sahibi oldu. Bu ülkeleri 75,7 milyon dolarlık tutarla İtalya ve 71 milyon dolarlık taleple İngiltere izledi.

Fas, Cezayir ve Meksika’ya rekor ihracat artışları oldu

Ekim ayında EİB’den Fas’a yapılan ihracat yüzde 227’lik artışla 9 milyon dolardan 31 milyon dolara çıkarken, Cezayir’e yüzde 562’lik sıçramayla 3,3 milyon dolardan 22,2 milyon dolara ilerledi. Meksika’ya 5 milyon dolar olan ihracat ise; yüzde 291’lik artışla 19,6 milyon dolara yükseldi.