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Aktüel Ege Bölgesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Aktüel

Ege Bölgesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-11-29 20:27:03 -
Ege Bölgesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

İZMİR (AA) - İzmir, Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele genelgesi kapsamında İzmir'de kısıtlamanın saat 20.00'de başlamasıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı Konak Meydanı, Alsancak, Kordon ve Karşıyaka ilçe merkezinin boş kaldığı görüldü.

Kent genelinde vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendiren polis ekipleri, iş yerleri ile sokak ve caddelerde denetime başladı.

- Denizli

Denizli kent merkezinde ise insan ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye geriledi.

Kentin işlek yerlerinden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ile Bayramyeri Meydanı da sessizliğe büründü.

Ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanlar dışındakilerin dışarıda bulunmalarına izin vermedi.

Jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetimlerini sürdürüyor.

- Manisa

Manisa'da sokağa çıkma yasağının başlaması ile meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Mimar Sinan Bulvarı başta olmak üzere, Mustafa Kemal Paşa, 8 Eylül, İzmir, Cumhuriyet ve Kumludere gibi yoğun caddelerde sakinlik gözlendi. Polis ekipleri de ana cadde ve kavşaklarda denetim yaptı.

- Aydın

Aydın’da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.

Kentin en işlek noktalarından Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı başta olmak üzere birçok yerde emniyet ve jandarma ekipleri denetim yaptı.

- Uşak

Uşak'ta kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi, Atapark gibi alanlar kısıtlama uygulamasıyla sessiz kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetimlere başladı.

Dışarıda olan araçlar ve vatandaşlar durdurularak izinlerinin olup olmadığı kontrol edildi.




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