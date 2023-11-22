EFT mi havale mi daha avantajlı?

Finansal okuryazarlık bağlamında bazı kelimelerin kullanımında kafa karışıklıkları olmuyor değil. Hemen her kesimden yatırımcının büyük küçük fark etmeksizin karşılaştığı terimlerden birisi de EFT ve Havale. Peki bu terimler ne anlama geliyor ve arasında ne tür farklılıklar bulunuyor?

Mobil uygulamalar ve internet bankacılığı sayesinde banka şubesine veya ATM’ye gitmeye ihtiyaç duymadan, sadece birkaç adımda para transferi yapılabiliyor. Üstelik yalnızca aynı bankadaki alıcılara değil, bir başka bankada hesabı olan alıcılara da aynı gün içinde EFT ve Havale ile para göndermek mümkün.

EFT Nedir?

Tam adı Elektronik Fon Transferi olan para transfer teknolojisi, farklı bankalar arasında para aktarımı yapmak için kullanılıyor. Yani bir kişi, EFT ile farklı bir bankada hesabı olan kişilere, veya kendisinin farklı bankadaki hesabına para gönderimi yapabiliyor.

Havale Nedir?

Havale ise bir kişinin aynı banka bünyesinde farklı şubedeki bir hesabına veya aynı bankayı kullanan bir başka kişiye para transferi yapmasını sağlayan işlem. Havale yapıldığında tek bir banka kullanıldığı için para transferi EFT’ye kıyasla daha çabuk gerçekleşiyor.

Aralarında ne fark var?



Her iki işlem de günümüzde para transferi yapmanın en basit yolları; ancak aralarında temel olarak iki fark bulunuyor: Kullanılan bankalar ve işlem süresi.Havale işlemi, aynı banka bünyesindeki hesaplar arası bir transfer olduğundan sadece isim, soy isim ve IBAN bilgileri ile yapılabiliyor. EFT yaparken ise bu bilgilerin yanı sıra alıcı kurum, banka şubesi ve hesap numarası da gerekebiliyor.

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Transfer nitelikleri

EFT, bankalar arası bir işlem olduğundan, sadece resmi tatil olmayan günlerde ve mesai saatleri içinde uygulanabiliyor. Örneğin, birine para göndermek için hafta sonu veya mesai saatleri sonrasında EFT talimatı verirseniz, paranın alıcı hesaba aktarılması ertesi iş günü mesai başlangıcında gerçekleşiyor. Havale ise tek bir bankanın farklı şubelerdeki veya farklı kişilere ait hesapları arasında olduğundan tatillerden ve mesai saatlerinden bağımsız olarak 7/24 gerçekleşebiliyor.