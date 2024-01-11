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Gündem "Efsane" valinin oğlu resmen aday
Gündem

"Efsane" valinin oğlu resmen aday

Yeniakit Publisher
2024-01-11 09:02:00 -
"Efsane" valinin oğlu resmen aday

Kamuoyunda ‘Süper Vali’ olarak bilinen merhum Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'den Tokat Belediye Başkan adayı oldu.

2024 Belediye Başkanlığı seçim süreci yaklaştıkça aday sürprizleri yaşanmaya başlandı. Tokat’ta MHP il Merkezinde Belediye Başkan adayı sürprizi yaşanıyor. MHP Tokat İl merkezinde Belediye Başkan adayı olarak eski Tokat valisi merhum recep Yazıcıoğlunun oğlu iş insanı Mehmet Kemal Yazıoğlu’nun aday olduğu açıklandı. Tokat Milletvekili Av. Yücel Bulut yaptığı açıklamada;

HAYIRLI OLSUN. Tokat’ımızın Unutulmaz Valisi Merhum Büyüğümüz Recep Yazıcıoğlu’nun kıymetli evladı ve değerli kardeşimiz Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Sayın Genel Başkanımız tarafından kabul edilerek TOKAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞI için başvurusunu tamamlamıştır. İnşallah şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek paylaşım gerçekleşti.

RECEP YAZICIOĞLU KİMDİR

Recep Yazıcıoğlu (2 Haziran 1948; Trabzon - 8 Eylül 2003; Ankara); Eski Tokat, Aydın, Erzincan ve Denizli valisi. Kişiliği, görev yaptığı bölgelerde halka olan yakınlığı, fikirleri ve görüşleri nedeniyle kamuoyunda Süper Vali olarak anılmıştır.

Günümüzde Trabzon'un Köprübaşı ilçesine bağlı Yılmazlar köyünde doğdu. İlkokula doğduğu köyde başladı fakat babasının görevi nedeniyle ilk ve orta öğrenimini Milas'ta, lise öğrenimini Aydın'da tamamladı. Adnan Kahveci ile çocukluk ve ilkokul arkadaşıdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladıktan sonra 1968'de Aydın'a maiyet memuru olarak atandı. 1971-1984 yılları arasında sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, Ayvacık, Kırıkhan, Alaca, Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu. 1975 yılında da asteğmen olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığında askerlik görevini tamamladı.
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1984 yılında 36 yaşında en genç vali olarak Tokat Valiliğine atanan Recep Yazıcıoğlu 14 Ağustos 1989'da Aydın Valisi olarak göreve başladı. 19 Ağustos 1991 tarihinde Erzincan Valiliğine, 26 Eylül 1999'da Merkez Valiliğine, 30 Ocak 2003'te de Denizli Valiliğine getirildi.

2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara Yolu üzerindeki Temelli Mahallesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucunda olaydan 2 gün sonra bitkisel hayata girerek 8 Eylül 2003 tarihinde öldü. Cenazesi Aydın'ın Söke ilçesinde 10 Eylül 2003'te toprağa verildi.

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Yorumlar

Muzaffer Eyvaz

Hayırlı olsun da, Tokat ne alaka diyesim geldi.

Tokat'ta gerçek bir vatan evladı belediye başkanı olsun

Allah merhum Recep Yazıcıoğlu'na gani gani rahmet eylesin...has bir vatan evladiydı...trafik kazası geçirdiğini duyduğumuzda inanamadık... sanki kendi yakınımız geçirmiş gibi üzüntüye kapıldık...o kazanın kaza olduğuna da hiç bir zaman inanmadım... çünkü öyle seviliyordu ki Türkiye çapında... aslanlar gibi çalıştı ülkesi için ... nurlar içinde yatsın... oğlunun da öyle olacağına kanaatimiz tamdır... Tokat'a hayrlı olsun...yolu açık olsun... kazanmasından mutluluk duyarız
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