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Efsane oyun "Kamp 17" yeniden sahneleniyor

Çağlar İşgören’in yönettiği oyun "Kamp 17" tekrar sahnelenmeye başlarken, izleyenlerin gözyaşları içinde çıktığı oyun ilk günden yoğun ilgi gördü.

15 Mart 2019 Cuma 13:14
Efsane oyun "Kamp 17" yeniden sahneleniyor

Çağlar İşgören’in yönettiği oyun "Kamp 17" tekrar sahnelenmeye başlarken, izleyenlerin gözyaşları içinde çıktığı oyun ilk günden yoğun ilgi gördü.


Çağlar İşgören’in yönettiği efsane oyun "Kamp 17", Sahne Tozu Tiyatrosu’nda sahnelenmeye başladı. Geçtiğimiz sezona damga vuran oyun, ilk gün seyirci tarafından yoğun ilgi gördü. Oyuncularda, oyundaki performansıyla dikkat çekti. Seyirci, Kamp 17’nin sahnelenmesinin ardından oyuncuları ayakta alkışladı.


Kamp 17 adlı oyunun, Mart ayı boyunca Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi’nde bulunan Fehmi İşgören Sahnesi’nde seyirci ile buluşacağı öğrenildi. Sezon boyunca cuma, cumartesi ve pazar günleri oyunlarını İzmirliler ile buluşturan Sahne Tozu Tiyatrosu’nun, artık çarşamba ve perşembe günleri de oyunları seyirciyle buluşturacağı öğrenildi.



Konusu dikkat çekiyor


Kamp 17 adlı oyun iki perdeden oluşuyor. Komedi, gerilim ve dram ögelerini içeren oyun, Nazi kampından kaçmaya çalışan askerlerin aralarına sızan casusu yakalamaya çalışmalarını konu alıyor. Casusu tahmin eden seyirciler perde arasında çekilişe katılıyor. Casusu doğru tahmin edenler arasında çekiliş yapılıp, kazanan kişiye Yedi Kocalı Hürmüz adlı oyuna davetiye veriliyor.


Kamp 17 adlı oyunun biletlerinin ise Sahne Tozu Tiyatrosu gişesinden ve Biletix’ten alınabileceği bildirildi. İsteyenlerin de 0232 441 89 54 numaralı telefondan da bilgi alınabileceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 13:14
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