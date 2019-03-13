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Efsane oyun geri dönüyor

Çağlar İşgören’in yönettiği efsane oyun Kamp 17’nin tekrar sahnelenmesi için artık tüm hazırlıklar tamamlanırken, izleyenlerin gözyaşları içinde çıktığı ve geçtiğimiz sezona damgasını vuran oyun, hafta içi çarşamba ve perşembe günleri seyirciyle buluşacak.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:34
Efsane oyun geri dönüyor

Çağlar İşgören’in yönettiği efsane oyun Kamp 17’nin tekrar sahnelenmesi için artık tüm hazırlıklar tamamlanırken, izleyenlerin gözyaşları içinde çıktığı ve geçtiğimiz sezona damgasını vuran oyun, hafta içi çarşamba ve perşembe günleri seyirciyle buluşacak.


Çağlar İşgören’in yönettiği efsane oyun "Kamp 17", Sahne Tozu Tiyatrosu’nda sahnelenmeye başlıyor Geçtiğimiz sezona damga vuran oyun, yoğun istek üzere tekrar programa alınırken, oyuncularda hazırlıklarını tamamladı. Çarşamba ve perşembe günleri sahnelenecek Kamp 17’nin oyuncu kadrosu da, bu sezon da seyirci ile buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor. Kamp 17 adlı oyunun, mart ayı boyunca Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi’nde bulunan Fehmi İşgören Sahnesi’nde seyirci ile buluşacağı belirtildi.


Öte yandan, sezon boyunca cuma, cumartesi ve pazar günleri oyunlarını İzmirliler ile buluşturan Sahne Tozu Tiyatrosu’nun, artık çarşamba ve perşembe günleri de oyunları sahneleyeceği öğrenildi.



Haldun Dormen’in hafta içi oyunların sahnelenmesinde payı büyük


Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, herkesi Kamp 17 adlı oyuna davet ederek, "Hocam Haldun Dormen ’mutlaka hafta içi oyun oynayın’ deyince hemen programımızı hazırladık. Gelen birçok seyircimiz ’Kamp 17’yi tekrar izlemek istiyoruz’ diyordu. İzleyemeyenlerden de talep gelmeye başlayınca ’neden hafta içi oyunlarına Kamp 17 ile başlamıyoruz’ dedik. İzlemek isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.



Seyirci casusu arıyor


Kamp 17 adlı oyun iki perdeden oluşuyor. Komedi, gerilim ve dram ögelerini içeren oyun, Nazi kampından kaçmaya çalışan askerlerin aralarına sızan casusu yakalamaya çalışmalarını konu alıyor. Seyirciler oyunu izlerken oyundaki casusu arıyor. Perde arasında isteyen seyirciler, oyunda casus olduğunu düşündüğü kişinin ismini yazıp çekilişe katılıyor. 2. perdenin sonunda ise casus ortaya çıkıyor. Çağlar İşgören’in birden fazla final hazırladığı oyunda casus her oyun değişebiliyor. Yönetmen İşgören, oyundan önce casusun kim olacağını kadroya söylüyor ve final o temsil ona göre oynanıyor.


"Kamp 17" adlı oyunun biletlerinin ise Sahne Tozu Tiyatrosu gişesinden ve Biletix’ten alınabileceği bildirildi. İsteyenlerinde, 0232 441 89 54 numaralı telefondan da bilgi alabileceği duyuruldu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:34
  1. sanat

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