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Efsane güreşçi Ahmet Taşçı veliahtını açıkladı

- Kırkpınar'da altın kemerin 2 kez sürekli sahibi olan Karamürselli Ahmet Taşçı, milli sporcu Taha Akgül'ü veliahtı olarak gördüğünü belirtti

05 Temmuz 2019 Cuma 09:31
Efsane güreşçi Ahmet Taşçı veliahtını açıkladı


EDİRNE (AA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin 2 kez sürekli sahibi olan Karamürselli Ahmet Taşçı, veliahtı olarak milli sporcu Taha Akgül'ü gördüğünü söyledi.

Taşçı, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali kapsamında Edirne Kent Müzesi'nde adına düzenlenen "Bitmeyen Güreşin Yaşayan Efsanesi" söyleşisine katıldı.

Sunuculuğunu Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın yaptığı söyleşide Taşçı, yağlı güreş hakkında merak edilen soruları cevapladı.

Ahmet Taşçı, "2020'de olimpiyatlara katılacak milli sporcular Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, olimpiyatlardan sonra da Kırkpınar'a katılabileceklerini söylemişlerdi. Milli güreşçilerimiz hakkında neler söyleyebilirsiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Her ikisini de takip ediyorum. Rıza Kayaalp çok güçlü bir çocuk ama grekoromenci. Taha'yı yağlı güreşe daha yakın görüyorum. Taha'nın alanı serbest stil benzeri. Yağa alışabilirse altın kemer alabilir. Yaşı da genç. Hatta bizim rekoru bile kırabilir. Rıza grekoromen üst güreş olduğu için yağda da kispet var alttan güreşildiği için Rıza'nın çok kuvvetli olmasının yağlı güreşte pek avantaj gözükmüyor. Taha veliaht olabilir, gerçekten değişik bir sporcu. Yağlı güreşte de izlemek isteriz."


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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:31
  1. Ahmet Taşçı
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