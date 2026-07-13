  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
AB, Gazze’ye yardım girişimi başlattı! Siyoniste kepçeyle, Gazze'ye şırıngayla Sözde 'köyler abisi' gizli bölmede yakalandı Polis FETÖ'cüyü ininden çıkardı İran bahanesiyle yine bir kaos peşinde! Eşkıya Trump Hürmüz’e çöküyor CHP'de Özgür Özel cephesinden yeni hamle! Yarın başvuru yapacaklar Bakan Göktaş, İİT Konferansı’nda konuştu Gazzeli kadınların sesi soluğu olacağız Belediye çalışanları Saraçhane'de eylem yaptı! Ekrem'in İBB'si dengelerini bozdu 18 ilde 355 kilo uyuşturucu ele geçirildi! 59 zehir taciri tutuklandı Yolsuzluk soruşturmaları derinleşiyor! 375 kilogram altın ve milyonlarca dolarlık mal varlığına el konuldu FETÖ'ye bir darbe de Mersin'de: 58 militan kıskıvrak yakalandı Bu kafayı kuşa taksan ters uçar: Soykırımcıdan işgalciyi durdurmasını bekliyor!
Aktüel Eflin isminin anlamı nedir? Eflin ismi Kur’an’da geçiyor mu?
Aktüel

Eflin isminin anlamı nedir? Eflin ismi Kur’an’da geçiyor mu?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Eflin isminin anlamı nedir? Eflin ismi Kur’an’da geçiyor mu?

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu baba oldu. Ünlü futbolcunun kızana verdiği 'Eflin' ismi ise dikkat çekti. Pek çok kişi “Eflin isminin anlamı nedir?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Kerem Aktürkoğlu ve eşi Ceren Aktürkoğlu kız çocuklarını kucağına aldı. Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamada bebeğin adının Eflin olduğu belirtildi. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi “Eflin ne demek?”, “Eflin isminin anlamı nedir?” ve “Eflin ismi Kur’an’da geçiyor mu?” sorularını cevabını araştırmaya başladı. Peki, Eflin ne demen?

 

Eflin isminin anlamı nedir?

Eflin, son yıllarda kız bebek isimleri arasında sıkça kullanılmaya başladı. Kısa, yumuşak ve farklı bir söyleyişe sahip olması nedeniyle anne baba adaylarının ilgisini çeken isimler arasında yer alıyor.

Eflin ismi için kaynaklarda en çok “cennete açılan kapı” anlamı kullanılıyor. Bazı isim kaynaklarında Farsça kökenli olduğu belirtilen Eflin, Türkiye’de kız çocuklarına verilen modern isimler arasında gösteriliyor. Ancak bazı kaynaklarda ismin yerleşik ve net bir anlamının olmadığı da ifade ediliyor.

 

Eflin ismi Kur’an’da geçiyor mu?

Eflin ismi Kur’an-ı Kerim’de geçen isimler arasında yer almıyor. Bir ismin Kur’an’da geçmemesi, o ismin kullanılamayacağı anlamına gelmez. İsim seçerken genellikle anlamının olumsuz olmamasına bakılır.

 

Eflin ismi hangi dil kökenli?

Eflin isminin kökeni için en yaygın bilgi Farsça olduğu yönündedir. Bununla birlikte Eflin, Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan ve günlük dilde kullanılan kelimelerden biri değildir. Bu nedenle TDK’de isme ait özel bir anlam karşılığı bulunmuyor.

 

Kerem Aktürkoğlu baba oldu!
Kerem Aktürkoğlu baba oldu!

Spor

Kerem Aktürkoğlu baba oldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23