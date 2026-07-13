Eflin isminin anlamı nedir? Eflin ismi Kur’an’da geçiyor mu?

Kerem Aktürkoğlu ve eşi Ceren Aktürkoğlu kız çocuklarını kucağına aldı. Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamada bebeğin adının Eflin olduğu belirtildi. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi “Eflin ne demek?”, “Eflin isminin anlamı nedir?” ve “Eflin ismi Kur’an’da geçiyor mu?” sorularını cevabını araştırmaya başladı. Peki, Eflin ne demen?

Eflin isminin anlamı nedir?

Eflin, son yıllarda kız bebek isimleri arasında sıkça kullanılmaya başladı. Kısa, yumuşak ve farklı bir söyleyişe sahip olması nedeniyle anne baba adaylarının ilgisini çeken isimler arasında yer alıyor.

Eflin ismi için kaynaklarda en çok “cennete açılan kapı” anlamı kullanılıyor. Bazı isim kaynaklarında Farsça kökenli olduğu belirtilen Eflin, Türkiye’de kız çocuklarına verilen modern isimler arasında gösteriliyor. Ancak bazı kaynaklarda ismin yerleşik ve net bir anlamının olmadığı da ifade ediliyor.

Eflin ismi Kur’an’da geçiyor mu?

Eflin ismi Kur’an-ı Kerim’de geçen isimler arasında yer almıyor. Bir ismin Kur’an’da geçmemesi, o ismin kullanılamayacağı anlamına gelmez. İsim seçerken genellikle anlamının olumsuz olmamasına bakılır.

Eflin ismi hangi dil kökenli?

Eflin isminin kökeni için en yaygın bilgi Farsça olduğu yönündedir. Bununla birlikte Eflin, Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan ve günlük dilde kullanılan kelimelerden biri değildir. Bu nedenle TDK’de isme ait özel bir anlam karşılığı bulunmuyor.