Efeler Belediyesinde Kültür Sanat Komisyonu kuruldu

Efeler Belediyesi’nde basılacak kültür ve sanat eserlerinin değerlendirmesini yapmak üzere, alanında uzman kişilerin bulunduğu bir komisyon kuruldu.

Efeler Belediyesi kurduğu ikinci komisyon ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne gelen yazılı eserleri değerlendirecek ve basılmaya değer görülen eserlerin tespitini yapıp, yararlı ve kaliteli eserlerin Efeler Belediyesi Kültür Yayınları adı altında okuyucu ile buluşmasını sağlayacak.

Kurulan komisyon ile ilgili konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, “ Efeler’de yaşayan yurttaşlarımızı arasında, edebiyat ve güzel sanatlarla meşgul olan çok sayıda insanımız olduğunu biliyorum. Bu yurttaşlarımızın varlığı, yazdıkları şiir, hikâye, roman ve diğer bilimsel araştırmalar bizim şehrimizin zenginliğidir. Bu zenginliklerin ilimizde ve ülkemizdeki diğer insanlarla paylaşılması bizim için önemlidir. Efeler’de yaşayan, düşünen, düşündüğünü kaleme alıp yazıya döken aydınlarımız var. Belediye olarak bu türden eserlerin basımı ve dağıtımı konusunda konuyla ilgilenen yurttaşlarımıza yardımcı olmak için, alanında bilgili kişileri bir araya getirerek bir komisyon kurduk. Ben şimdiden bu arkadaşlarımıza kolaylık ve başarılar diliyorum. Efeler’de yaşayan, düşünen ve düşüncelerini yazıya döken aydınlarımız için hayırlı olsun” dedi.

Kurulan komisyonda, Arş. Gör. Mükerrem Kürüm, Öğr. Üyesi Dr. Günver Güneş, Doç Dr. Caner Işık, Eğitim-iş Aydın Şube Başk. Remzi Çomakçı, Emekli Öğretmen Ahmet Zeki Muslu, Öğretmen Mustafa Ünver, Dromatolog Serkan Fırtına yer aldı.