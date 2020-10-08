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Biyografi Efecan Karaca kimdir? Efecan Karaca hangi takımda oynuyor?
Biyografi

Efecan Karaca kimdir? Efecan Karaca hangi takımda oynuyor?

Efecen Karaca nereli? A Milli Futbol Takımımız, Almanya Milli Takımı ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar, Almanya maçında Efecan Karaca’nın attığı iki gol ile 2-2 eşitlikle sahadan ayrıldı. Milli Takım oyuncusu Efecan Karaca, performansıyla futbolseverlerin gönlünü kazandı. Peki Efecan Karaca kimdir, nerelidir? Efecan Karaca kaç yaşında? Efecan Karaca hangi takımda oynuyor?

Yeniakit Publisher
2020-10-08 17:32:00 - 2020-10-08 17:40:07
Efecan Karaca kimdir? Efecan Karaca hangi takımda oynuyor?

Efecan Karaca kimdir? Efecan Karaca 1989 yılında İstanbul Sarıyer’de doğdu. Aslen Karadeniz’in güzide şehirlerinden Rize’lidir. Ilk kez 2019 yılında Moldova maçında milli formayı giyen Efecan Karaca, futbol hayatına Sarıyerspor’un alt yapısında başladı. Galatasaray’ın altyapısıyla oynadıkları maçta keşfedilen Efecan Karaca, bu başarısı onu Galatasaray’ın alt yapısına taşımıştır. Gaziantep BB, Kartalspor, Adanaspor, Adanademirspor, Sarıyer ve tekrar Kartalspor’un renklerine katılan Efecan Karaca, 2013 yılında 150 Bin Euro karşılığında Alanyaspor’a transfer oldu. Alanyaspor takımında oynayan Efecan Karaca, evli olup eşinin ismi Tuğba Karaca’dır. Efecan Karaca’nın Defne isminde kızı vardır.

TFF futbolcu bilgi bankası

 

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