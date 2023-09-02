  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Araç sahipleri kuyruğa girmişti! LPG'ye kallavi zam! Hem de öyle böyle değil

DSÖ korku salmaya başladı! "Korona vakaları patladı"

Türkiye'ye Haarp saldırısı! Günlerce konuşulan iddiaya uzman isim son noktayı koydu

Dünyanın en büyük memeli hayvanı başıboş geziyor! Japonya'dan teklif: yetkililere flaş bir çağrı geldi! Yunus avı yapılacak!

ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Haddinizi bilin haddinizi

Miço suçluyu buldu! Botlarını şişleyip ölüme terk ettikleri yetmedi

LGBT'li 'milli sporcu' Mukaddesatla böyle dalga geçti!

Laikçi yobazlar mevzide! Seçim bitti nefret hortladı

Maganda terörüne önlem alınmıyor! Korkunç olay

Topraklarından elmas ve altın fışkıran ülkeden Türkiye'ye görülmemiş teklif! Böylesi hiç olmamıştı
Gündem Edremit’te göçmen kaçaklığı operasyonunda 5 organizatör tutuklandı
Gündem

Edremit’te göçmen kaçaklığı operasyonunda 5 organizatör tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-09-02 16:33:00 -
Edremit’te göçmen kaçaklığı operasyonunda 5 organizatör tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde polisin göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

 Balıkesir’in Edremit ilçesinde polisin göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin il içinde göçmen kaçakçılığı faaliyetleri yürüten organizasyonlara yönelik güzergah ve yol kontrolü ile uygulama noktalarını by-pass ederek diğer illerden körfez bölgesine düzensiz göçmenleri getirdikleri, göçmenleri bir süre burada organizasyonun parçası olan şüphelilerin kiraladıkları kıyıya yakın yazlık evlerde muhafaza ettikten sonra bot ve tekneler marifetiyle Yunanistan’a illegal geçiş yaptırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik geçtiğimiz günlerde Edremit’te eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda kıyı şeridini kullanarak Yunanistan'a illegal geçiş yaptırılmak üzere olan 4’ü çocuk,16’sı bayan olmak üzere toplam Suriye uyruklu 61 düzensiz göçmen yakalandı. Konuyla ilgili göçmen kaçakçılığı faaliyetlerini organize ettiği, imkan sağladığı ve organizasyon içerisinde yer aldığı tespit edilen ve gözaltına alınan 5 şüpheli organizatör işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. 5 şüphelinin mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23