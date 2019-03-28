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Edremitli Ortaokul Öğrencileri Tübitak Bursa Finalinde arkadaşlarını yalnız bırakmadılar

Edremit’in farklı ortaokullarından 50 öğrenci, TÜBİTAK yarışmasına katılan arkadaşlarına destek vermek için İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Ali Erkoç ve 5 öğretmen refakatinde Bursa’ya gittiler.

28 Mart 2019 Perşembe 13:51
Edremitli Ortaokul Öğrencileri Tübitak Bursa Finalinde arkadaşlarını yalnız bırakmadılar

Edremit’in farklı ortaokullarından 50 öğrenci, TÜBİTAK yarışmasına katılan arkadaşlarına destek vermek için İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Ali Erkoç ve 5 öğretmen refakatinde Bursa’ya gittiler.


Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen ve temel amacı gençleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettikleri konuları araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere yenilikçi ve özgün çözümler üretebilmelerine katkıda bulunmak olan 2019 yılı 13. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın sonuçları 14 Mart’ta açıklandı. Bölge Finali’nde sergilenmeye hak kazanan 100 projenin 40’ı Balıkesir ilimize ait. Balıkesir’in başarısına yüksek oranda katkı sağlayan Edremit’te, 75. Yıl Ortaokulundan 3, Mevlana Ortaokulundan 2, Özel Altınoluk Çağdaş Eğitim Vakfı Ortaokulundan 2, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulundan 1, Dokuz Eylül Ortaokulundan 1 proje başarılı bulundu. Bölge Finali’ne Edremit’ten katılmaya hak kazanan 5 farklı okuldan 17 öğrenci ve 7 danışman öğretmen, 25-28 Mart 2019 tarihleri arasında Bursa Uludağ Üniversitesi Kampüsünde çalışmalarını sergiliyorlar.


“Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türkçe ve Yazılım” olmak üzere 10 farklı alanda 13.’sü düzenlenen 2019 yılı TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, bölge ve final olmak üzere iki aşamada gerçekleştiriliyor. Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Yalova illerinden Bursa Bölge Finali’ne katılan 100 proje Bursa’da sergileniyor. Bölge yarışmalarında birincilik ödülü alan projeler, Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul-Asya, İstanbul-Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere Türkiye genelinde 29 Nisan - 3 Mayıs 2019 tarihleri arasında on iki merkezde düzenlenen final yarışmasına katılmaya hak kazanacak.


Edremit İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Koç: “TÜBİTAK çalışmalarına ilgi duyan, başarılı öğrencilerimizi, yarışmalarla ilgili gözlem yapmaları, deneyim kazanmaları ve yarışmaya katılan arkadaşlarına destek olmaları için 4 yıldır Bursa’ya gönderiyoruz. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize TÜBİTAK projeleri ile ilgili her türlü teknik desteği sağladık, alanında uzman kişiler tarafından seminerler düzenledik ve onları teşvik edici çalışmalar gerçekleştirdik. Bu yıl da ortaokullarımızdan 50 öğrencimiz, Şube Müdürümüz Ali Erkoç ve refakatçi öğretmenlerimizle birlikte Bursa’ya gittiler. Öğrencilerimiz TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın dışında ayrıca Gölyazı köyünü, Yeşil Türbe’yi, Emir Sultan Cami’sini, Ulu Cami’yi, Tophane’yi, Osman Gazi Türbesini, Orhan Gazi Türbesini ve Panorama 1326’yı da ziyaret ettiler. Bursa Bölge Finali’ne katılan öğrencilerimize ve danışman öğretmenlerimize başarılar diliyorum.” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:51
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