  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edremit Belediyesi 65 personel ve 26 iş makinesiyle karla mücadele edecek
Aktüel

Edremit Belediyesi 65 personel ve 26 iş makinesiyle karla mücadele edecek

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:06:35 -
Edremit Belediyesi 65 personel ve 26 iş makinesiyle karla mücadele edecek

VAN (AA) - Van'ın Edremit Belediyesi, kışın vatandaşların kardan dolayı mağduriyet yaşamaması için tedbirler aldı.

Belediyenin sorumluluk bölgesindeki 625 kilometrelik yol ağının kış boyunca ulaşıma açık tutulması için hazırlıklar tamamlandı.

Yaz sezonunda yeni bağlantı yolları açan, eski yolları da onaran belediye, karla mücadelede kullanılacak iş makinelerinin tamir ve bakımlarını yaparak sezona hazır hale getirdi.

Belediye Başkanı İsmail Say, çalışmaların yürütüldüğü Fen İşleri Müdürlüğü otoparkını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

İlçede 30 mahalleyi kapsayan 625 kilometre yol ağının bulunduğunu belirten Say, geçen yıl karla mücadelede gösterdikleri başarılı çalışmalar sayesinde sıkıntısız bir sezon geçirdiklerini söyledi.

En ücra noktaya giderek yeni yollar açtıklarını belirten Say, şunları kaydetti:

"Kendi sorumluluğumuzdaki yolları temizleyerek olumlu tepkiler aldık. Yoğun kar ve dondurucu soğuğa, TOKİ bölgelerinin coğrafi bakımdan eğimli olmasına rağmen yüzümüzün akıyla sonuçlandırarak sezonu kapattık. Bu yıl da kış öncesi araçlarımızın tüm bakımlarını yaparak teyakkuza geçtik. İnşallah bu dönemde de halkımızın sıkıntı yaşamasına müsaade etmeden, aynı şekilde ve kararlılıkla bu sezonu da tamamlayacağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Burhan Kuzu cinayete mi kurban gitti? Oğlu 'yakından takip ettik' deyip açıkladı
Siyaset

Burhan Kuzu cinayete mi kurban gitti? Oğlu 'yakından takip ettik' deyip açıkladı

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesi bazı komplo teorisyenlerine malzeme çıkardı. B..
Koronavirüse yakalanmış hamile kadından doğan bebek şaşırttı!
Dünya

Koronavirüse yakalanmış hamile kadından doğan bebek şaşırttı!

Singapurlu kadın, martta hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı, kadının kasımda dünyaya getirdiği bebeğinde antikorlar tespi..
Altın fiyatları dibi gördü
Ekonomi

Altın fiyatları dibi gördü

Geçtiğimiz haftayı düşüşle kapatan altın fiyatları bu haftaya da düşüşle başladı. Gram altın haftaya 445 TL'den başladı.
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay