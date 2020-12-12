  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edirneli hayvansever belediye personeli, kısıtlamada meydanlardaki güvercinleri unutmadı
Aktüel

Edirneli hayvansever belediye personeli, kısıtlamada meydanlardaki güvercinleri unutmadı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 12:49:15 -
Edirneli hayvansever belediye personeli, kısıtlamada meydanlardaki güvercinleri unutmadı

EDİRNE (AA) - Edirne'de hayvansever belediye personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında meydanlardaki güvercinleri unutmadı.

Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddasi'ndeki güvercinleri besleyen hayvansever Volkan Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli olduğunu, işine başlamadan önce güvercinleri beslediğini söyledi.

Sokak hayvanlarının kısıtlama günlerinde yiyecek bulmakta zorlandığını belirten Ağaoğulu, şöyle konuştu:

"Bizim karnımız tok onların karnı aç olur mu, yüreğimiz rahat eder mi? Kendi karnımızı doyurmadan önce konuşamayanların karnını doyuracaksın. Doğaya zarar verdiğimiz, canlıları katlettiğimiz için doğal afetler yaşıyoruz. Kuşların karnını doyurup mutlu şekilde görevimin başına gitmek istiyorum. Sokakta yaşayan canlıları hiçbir zaman unutmamalıyız."



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hasan Ali Toptaş'ın tacizine uğradığını söylemişti! Pelin Buzluk fena yakalandı
Gündem

Hasan Ali Toptaş'ın tacizine uğradığını söylemişti! Pelin Buzluk fena yakalandı

11 Aralık Cuma gününün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik.
Apple'dan evden çalışma kararı
Teknoloji

Apple'dan evden çalışma kararı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir dizi yeni tedirler alan teknoloji devi Apple, personellerin Haziran ayına kadar ofislerine döneme..
Erdoğan
Dünya

Erdoğan "beslediğiniz yılan sizi de sokar" demişti... Fransa'da ortalık karıştı!

Fransa'da eylem hazırlığındaki PKK'lı terörist, polisler tarafından son anda yakalandı. Fransa, Türkiye'ye karşı PKK'nın safında yer almıştı..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay