Edirne’de uçak kazalarında şehit olan askerler için Mevlid-i Şerif okundu

Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından organize edilen program, Lalapaşa Camii’nde cuma namazı sonrası gerçekleştirildi. Mevlidin ardından Gülşeni Dergahı’nda yaklaşık 350 kişiye pilav ve ayran ikram edildi. Programda şehitler için dualar edildi ve uzun süre niyazda bulunuldu.

Vatandaşlar da yaşanan acıya ilişkin duygularını paylaştı.

Hasan Yel, "Türkiye'nin başı sağ olsun. Hepimiz üzüntülüyüz, televizyona bakamıyoruz" dedi.

Cenk Dilmeç ise, "Uçak kazasından dolayı çok üzgünüz. Valiliğimiz güzel bir proje yapıyor her hafta burada. Bu haftaki projemiz de bu uçak kazasında hayatını kaybeden şehitlerimiz için yapılmış. Çok güzel bir uygulama. Türkiye büyük bir yas içerisinde. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Halil Koç da, "Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Allah bu acıyı kimseye göstermesin ama ne mutlu şehit olana. Allah onları Peygamberimize komşu eylesin" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Programın, yaşanan kayıplar nedeniyle kentte hissedilen derin üzüntüyü paylaşma amacı taşıdığı belirtildi.