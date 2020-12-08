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Aktüel Edirne'de tarihi hastane duvarının korunması için "yol" kaydırıldı
Aktüel

Edirne'de tarihi hastane duvarının korunması için "yol" kaydırıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 10:40:33 -
Edirne'de tarihi hastane duvarının korunması için "yol" kaydırıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Osmanlı'dan miras kalan ve bugüne bir tek duvarı ulaşan Eski Askeri Hastane'nin korunması için önünden geçen yol kaydırıldı.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Yeni İmaret Mahallesi'nde bulunan Eski Askeri Hastane ve Hastane Çeşmesi'nin bulunduğu alanı yıkılma riskine karşı "Koruma alanı" olarak ilan etti.

Edirne- Sırpsındığı yolu bitişiğinde yer alan tescilli yapının duvarının yıkılma riski taşıması nedeniyle duvarın korunması için önünden geçen yolla ilgili ripaj (yolun kaydırılması) projesi hazırlandı.

Proje kapsamında Eski Askeri Hastane'nin duvarının önünden geçen yol ulaşıma kapatıldı.

Hastane duvarı boyunca başka bir şerit açılarak ulaşım bu yönden verildi. Böylece yoldan geçen araçların oluşturabileceği risklerin tarihi duvara zarar vermesinin önüne geçildi.


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