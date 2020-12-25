  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü
Aktüel

Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü

Kentin simgesi olan Selimiye Camisi sis nedeniyle gözden kayboldu

Yeniakit Publisher
2020-12-25 08:56:23 -
Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü

EDİRNE (AA) - Edirne'de sis yer yer görüş mesafesini 15 metreye kadar düşürdü.

Dün etkili olmaya başlayan sis, bugün yoğunluğunu artırdı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metrenin altına kadar düştü.

Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekerken, polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı.

Kentin simgesi olan Selimiye Camisi, sis nedeniyle gözden kayboldu.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde azalacağı ancak akşam saatlerinden itibaren etkisini tekrar artıracağını belirtti.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hava sahasını ihlal ettiler! Büyük kriz sonrası Katar’dan BM’ye çağrı
Dünya

Hava sahasını ihlal ettiler! Büyük kriz sonrası Katar’dan BM’ye çağrı

Katar, Bahreyn uçaklarının hava sahası ihlaline dair BM'ye resmi bildirimde bulundu.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Seda Güler uyardı: Koronavirüsü besliyor, şekeri bırakın
Sağlık

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Seda Güler uyardı: Koronavirüsü besliyor, şekeri bırakın

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs birçok alışkanlığımızı değiştirdi. Bunlarda birisi de yeme alışkanlıklarımız oldu. Konuya il..
ABD basınından Türkiye iddiası geldi!
Dünya

ABD basınından Türkiye iddiası geldi!

Brezilyalı araştırmacılar, Türkiye'de de denenen Çinli Sinovac Biotech firmasının geliştirdiği koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı y..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay