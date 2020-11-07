Edirne'de şehir içi toplu ulaşımda HES kodu istenecek

EDİRNE (AA) - Edirne'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şehir içi toplu ulaşımda HES kodu istenecek.

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şehir içi toplu ulaşım araçlarına binerken kullanılan kent kartlar ya da kredi kartına HES Kodu tanımlaması yapılarak sağlıklı ve güvenli seyahatin ilk adımlarının atılacağı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm kent kartlar kişiselleşiyor. Mevcut kartlarımızın arka yüzünde bulunan seri numarası veya kredi kartlarımızın üzerindeki 16 haneli kart numarası ile HES kodunuzu eşleştirerek şehir içi toplu ulaşım araçlarına binerken sorgulama yapılabilecek. Kartlarınızın HES kodu tanımlamasını hes.edirne.bel.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz. Riskli kişilerin şehir içi toplu ulaşım kullandıkları tespit edilmesi durumunda Sağlık Bakanlığı ve Edirne Valiliği tarafından İçişleri Bakanlığına bildirilecek olup cezai işlem uygulanacaktır."

HES kodu uygulamasının toplu ulaşımda 1 Aralık'tan itibaren uygulanacağı bildirildi.



