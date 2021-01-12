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Yerel Edirne'de sağanak yağış nedeniyle 'turuncu alarm' verildi
Yerel

Edirne'de sağanak yağış nedeniyle 'turuncu alarm' verildi

Edirne'de 2 gündür etkili olan sağanak yağış sebebiyle Tunca Nehri'nin taşması ihtimaline karşı DSİ’nin sarı alarmı ‘turuncu alarma’ yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 21:18:00 -
Edirne'de sağanak yağış nedeniyle 'turuncu alarm' verildi

Edirne'de etkili olan sağanak yağış sebebiyle 4 saatte debisi 2 kat artan Tunca Nehri'nin taşmasına ramak kaldı. DSİ’nin sarı alarmı bu kez ‘turuncu alarma’ yükseldi.

Turuncu alarm verildi

Edirne'de, 2 gündür etkili olan ve gece itibariyle etkisini arttıran sağanak yağışlar sonrası Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri arttı. DSİ verilerine göre, saat 12.00’de Tunca Nehri'nin su debisi Suakacağı İstasyonu'nda 80 metreküp/saniyeye ölçülmesinin ardından 'sarı alarm' uyarısı verilmişti. Tunca Nehri’nin debisi 4 saatte iki kat artarak akşam saatlerinde 165 metreküp/saniyeye ulaştı.

 

DSİ’nin ‘sarı alarmı’ bu kez ‘turuncu alarma’ yükseldi.

Sağanak yağış sürüyor

Nehrin Sarayiçi kısmında bulunan köprüsünün taşmasına adeta ramak kaldı. Köprü’nün bazı gözlerinin tıkandığı da görüldü. Sağanak yağış kentte etkili olmaya devam ediyor.

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