Edirne'de, metruk binada, Fas uyruklu bir erkeğe ait ceset bulundu
EDİRNE (AA) - Edirne'de, Karaağaç Mahallesi'ndeki eski bir okul binasında Fas uyruklu bir erkeğe ait ceset bulundu.
Vatandaşların haber vermesi üzerine Ofis Caddesi'ndeki olay yerine gelen ekipler, metruk binada Fas uyruklu M.C'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yeri ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından M.C'nin cesedi, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mahalle sakinlerinden Volkan Ağaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, metruk binada zaman zaman yabancı uyruklu kişilerin kaldığını söyledi.