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Aktüel Edirne’de mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi
Aktüel

Edirne’de mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:49:11 -
Edirne’de mesai saatlerine Kovid-19 düzenlemesi

EDİRNE (AA) – Edirne İl Pandemi ve İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenleme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Düzenlemeye göre yarından itibaren mesailerin saat 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacağı ifade edildi.

Açıklamada özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı kurum-kuruluşlara ait hükümlerin saklı olduğu kaydedildi.

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