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Aktüel Edirne'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ihlaline müsaade edilmiyor
Aktüel

Edirne'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ihlaline müsaade edilmiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-28 12:31:35 -
Edirne'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ihlaline müsaade edilmiyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de emniyet ve zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlali edenleri sık sık uyararak 1,5 metrelik sosyal mesafenin korunmasını sağlıyor.

Kentte maske ve mesafe kuralına yönelik denetimler sürüyor.

Hafta sonu uygulanan kısıtlamanın ardından sokağa çıkanlar, banka, PTT ve fatura ödeme merkezlerinin önünde yoğunluk oluşturdu.

Emniyet ve zabıta ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı durumlarda vatandaşları uyararak ihlallerin önüne geçmeye çalışıyor.

Vatandaşlardan Fatma Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedbirlerin toplum sağlığı için gerekli olduğunu belirterek, "Maske ve mesafeye mutlaka uyulmalı. Ben tüm kurallara her zaman dikkat ediyorum. Uymayanlar da kurallara riayet ederlerse daha iyi duruma gideriz." diye konuştu.



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