  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edirne'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında ekmekler ambalajsız satılamayacak
Aktüel

Edirne'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında ekmekler ambalajsız satılamayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-02 12:34:23 -
Edirne'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında ekmekler ambalajsız satılamayacak

EDİRNE (AA) - Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ekmekler ambalajsız satılamayacak.

Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, salgınla mücadele kapsamında ekmek satışına yönelik tedbirleri açıkladı.

Buna göre, tüketicinin ekmeği doğrudan alması, satıcı tarafından engellenecek.

Ekmekler, hazır ambalajlı ve mamulle temasına uygun malzemeye konularak satılacak. Ambalaja konulmamış ürünler, bulaşmayı ve tüketicinin ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirlerinin alındığı dolap ve tezgahlarda bulundurulup, işletme görevlileri tarafından uygun bir ambalaja konularak müşteriye arz edilebilecek.

Pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda ekmek, yufka, bazlama, gözleme, simit, tatlı ve diğer unlu mamuller satılamayacak.

Kararı değerlendiren fırıncı Fuat Yürek, AA muhabirine, yıllardır ambalajla satış yaptığını ancak başka fırınlar tarafından kasalarda bakkal ve marketlere gönderilen ekmekler için yerinde bir uygulama olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan Nejla Meriç de devletin her türlü tedbir kararını desteklediğini belirterek, bunlara uyulmasını istedi.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülkeden çarpıcı açıklama: Sadece Türkiye’yi yanımızda bulduk
Dünya

O ülkeden çarpıcı açıklama: Sadece Türkiye’yi yanımızda bulduk

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, zor dönemlerden geçerken sadece yanlarında Türkiye'nin olduğunu ve buna müteşekkir olduklarını söyl..
TSK'yı 'satan' CHP'li vekil Başarır geri adım attı
Siyaset

TSK'yı 'satan' CHP'li vekil Başarır geri adım attı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'a satıldığını söyleyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, vatandaşların sert tepkisi üzerine sözle..
Aman bu yalanı söylemeyin! Polis affetmiyor
Yaşam

Aman bu yalanı söylemeyin! Polis affetmiyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yapan ekipler, vatandaşların 'işten yeni çıktım' yalanını affet..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay