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Aktüel Edirne'de karantinada olması gereken kişilerin başka bir köye çalışmaya gittikleri tespit edildi
Aktüel

Edirne'de karantinada olması gereken kişilerin başka bir köye çalışmaya gittikleri tespit edildi

Karantina kararına uymayan kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 14:39:29 -
Edirne'de karantinada olması gereken kişilerin başka bir köye çalışmaya gittikleri tespit edildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de evlerinde karantinada olmaları gerekirken bir başka köye çalışmaya gittikleri tespit edilen kişilere, para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif vakası yakın temaslısı olarak karantinada bulunması gereken 2 kişinin, Kavacık köyündeki evlerinde olmadıklarını tespit etti.

Salgın hastalıktan korunma tedbirini ihlal eden kişilerin, geçici olarak çalışmak için evlerinden 50 kilometre uzaktaki Edirne merkeze bağlı Doyran köyüne gittikleri belirlendi.

Karantina kararına uymayan kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.




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