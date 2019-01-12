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Edirne'de iğrenç olay! Kız öğrencileri taciz eden servis şoförü tutuklandı

Edirne Uzunköprü'de servis şoförlüğü yapan bir şahıs, aracında bulunan kız öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine kondu.

12 Ocak 2019 Cumartesi 16:18
Edirne'de iğrenç olay! Kız öğrencileri taciz eden servis şoförü tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ortaokul öğrencisi kızlara sözlü cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen servis şoförü tutuklandı.

Uzunköprü ilçesinde servis şoförlüğü yapan S.Y. iddiaya göre sabah saatlerinde araçta bulunan 3 ortaokul öğrencisi kıza sözlü cinsel tacizde bulundu. 3 ortaokul öğrencisi eve gittiklerinde durumu aileleriyle paylaştı. Durumu okul müdürlerine bildiren aile, servis şoförü S.Y. hakkında sözlü cinsel taciz suçlaması ile hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yürütülen soruşturma kapsamında S.Y. Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah erken saatlerde evinde gözaltına alındı. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen şüpheli S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Uzunköprü adliyesine sevk edildi.

S.Y. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp Edirne Kapalı Cezaevine sevk edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 16:18
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