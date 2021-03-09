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Gündem Edirne'de FETÖ şüphelisi avukata şok
Gündem

Edirne'de FETÖ şüphelisi avukata şok

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukatın tutuklandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 14:33:00 -
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukata şok

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yakalanarak gözaltına alınan avukat H.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Edirne Adliyesine getirildi.

Avukat H.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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