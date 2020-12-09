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Aktüel Edirne'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobili park halinde bulundu
Aktüel

Edirne'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobili park halinde bulundu

Araç sahibine cezası plakadan uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 00:21:48 -
Edirne'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobili park halinde bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimi sırasında "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobili bir sokakta park halinde bulunarak plakadan ceza yazıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasından itibaren kentte Selimiye Camisi ve çevresi ile Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde görülen sakinlik, kent geneline hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında denetim ve kontrollerini sürdürdü. Trafikteki sürücülerin evraklarını inceleyen ekipler, izin belgelerini de kontrol etti.

Bu arada sürücüsü, devriye atan bekçilerin "dur" ihtarına uymadan kaçan aracın peşine düşen ekipler, ara sokaklar da dahil aracı bulmak için bölgeyi taradı.

Sürücünün kilitlemeden park edip ayrıldığı belirlenen araç, Abdurrahman Mahallesi'nde bir ara sokakta bulundu. Ekipler, aracın sahibine plakadan "dur" ihtarına uymamaktan 288 lira ceza yazdı.

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