Edirne'de alkollü trafiğe çıkmaktan ehliyetine el konulan sürücü trafikte yakalandı
EDİRNE (AA) - Edirne'de alkollü şekilde araç kullanmaktan ehliyetine el konulmuş sürücü trafikte araçla seyir halinde yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine hafif ticari aracı takibe aldı.
1. Murat Mahallesi'nde aracı durduran ekipler araçta arama yaptı.
Aramada telsiz, ruhsat tarihi geçmiş av tüfeği ve 170 fişek ele geçirildi.
Sürücü E.H'nın (30) daha önce ehliyetine alkollü şekilde trafiğe çıkmaktan el konulduğu tespit edildi.
Araç trafikten men edildi. Sürücü ifadesi için polis merkezine götürüldü.