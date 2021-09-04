Edirne Valiliği duyurdu: Ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'e uzatıldı
Edirne Valiliği yaptığı açıklamayla ormanlara giriş yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Edirne Valiliği, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara giriş yasağını 30 Eylül'e uzattı.
Türkiye'nin pek çok noktasında çıkan orman yangınları nedeniyle ağustos ayında giriş yasağı getirilmişti.
Valilik aldığı yeni kararla söz konusu yasağı 30 Eylül saat 24.00'e uzattı. Yasağa uymayanlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacağı kaydedildi.
Orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık ve benzeri faaliyetlerde bulunanların yasaktan muaf olduğu belirtildi.