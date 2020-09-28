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Ekonomi Edirne Ticaret Borsası
Ekonomi

Edirne Ticaret Borsası

Yeniakit Publisher
2020-09-28 18:06:04 -
Edirne Ticaret Borsası

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,909 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,848 1,909
Ayçiçek Kg 3,958 4,501
Süpürge teli Kg 17,840 17,940
Dana Kg 16,200 24,730
İnek Kg 10,200 18,930
Düve Kg 12,530 22,100
Koyun Kg 9,000 17,000
Kuzu Kg 24,000 28,000
Süt kuzusu Kg 28,000 28,000
Toklu Kg 18,250 23,350

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