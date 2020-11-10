  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım: "Hareketlilik demek koronavirüs demek"
Aktüel

Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım: "Hareketlilik demek koronavirüs demek"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 15:31:17 -
Edirne Sağlık Müdürü Yıldırım: "Hareketlilik demek koronavirüs demek"

EDİRNE (AA) - Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, Kovid-19 salgın hızının hareketlilikle bağlantılı olduğunu bildirdi.

Yıldırım, Edirne İl Genel Meclisi'nin 2021 yılı mali bütçe görüşmelerine katılarak, kentteki sağlık çalışmaları ve yatırımlar hakkında sunum yaptı.

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Edirne'de de geniş önlemler alındığını ifade eden Yıldırım, il genelinde 40 filyasyon ekibi aracılığıyla çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Yıldırım, vaka sayısını kontrol altında tutmak ve hastalara en iyi tedaviyi sunmak için gerekli tüm önlemlerin alındığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Mart ve nisan ayıyla başlayan ilk dönemi iyi atlattık. Ancak o zaman hareketlilik oldukça azaltılmıştı. Şu anki dönemde normal hayatımız ve hareketlilik devam ediyor. Hareketlilik demek koronavirüs demek. İlk dönemi iyi atlattık ve Türkiye olarak güzel işler başardık. Ancak şu anki dönemimiz daha büyük bir önem arz ediyor. Bizde önlemlerimizi buna göre alıyoruz."

- "Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70"

Edirne genelinde yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 70'lerde olduğunu belirten Yıldırım, "Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sığınağı yoğun bakıma çevirdik. Bakanlığımızdan 10 yeni ventilatör aldık. ASELSAN yetkilileri kurulumlarını yaptı. İlk kez bir sığınakta böyle güzel bir yoğun bakım gördüklerini söylediler. İnşallah kullanmak zorunda kalmayız ama biz önlemlerimizi aldık." diye konuştu.

İlçelerdeki önlemleri de aktaran Yıldırım, Kapıkule Sınır Kapısındaki PCR testi yapılan mobil laboratuvar hakkında da bilgi verdi.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Berat Albayrak'ın yerine getirilen Lütfi Elvan ve ABD yeni Başkanı Joe Biden arasında ortak nokta
Siyaset

Berat Albayrak'ın yerine getirilen Lütfi Elvan ve ABD yeni Başkanı Joe Biden arasında ortak nokta

Sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yerine atanan Lütfi Elvan ve ABD yeni Başkanı Jo..
Çalışmalarda sona gelindi! Türk birliği kuruluyor
Dünya

Çalışmalarda sona gelindi! Türk birliği kuruluyor

Dünyanın dört bir yanına yayılan, 350 milyonluk Türk halklarına hitap eden, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'nin ü..
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak paylaşımı
Siyaset

Bakan Soylu'dan Berat Albayrak paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen eski Hazine ve Maliye Bakanı B..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay