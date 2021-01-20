Edirne Müftülüğü yandı

Selimiye Camii yakınlarında Ercan Biçer Sokak’taki binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi, yanan binaya müdahalede bulundu.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.



Diyanet İşleri Balkanı'ndan açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise, Edirne Müftülüğünde çıkan yangında can kaybı olmadığını belirterek, personele geçmiş olsun dileklerini iletti. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: “Edirne Müftülüğümüzde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Ana binamızın kullanılmaz hale geldiği yangında çok şükür ki can kaybı olmamıştır. Personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”