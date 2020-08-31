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Aktüel Edirne merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Aktüel

Edirne merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-08-31 11:51:39 -
Edirne merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları çalışma sonrası Edirne ve İstanbul'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda N.Y, E.B, F.A, Ş.P, G.G. ve İ.T gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 4 kilo 220 gram skunk maddesi, 6 gram Hint keneviri, 5 uyuşturucu nitelikli hap, 2 av tüfeği, tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Y, E.B. ve F.A. tutuklandı.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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