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Aktüel

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından Demirtaş'la ilgili "buzdolabı haberleri"ne yalanlama:

"Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki her odada hükümlü ve tutuklunun talebi doğrultusunda bir adet buzdolabı bulundurulmaktadır" -"(Selahattin Demirtaş) İlgilinin odasında da isteği doğrultusunda bir adet buzdolabı bulunmakta olup kendisinin 2. buzdolabı talebi, yönetmelik gereğince ceza infaz kurumu yönetimi tarafından uygun görülmemiştir"

Yeniakit Publisher
2020-08-09 15:41:34 -
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından Demirtaş'la ilgili "buzdolabı haberleri"ne yalanlama:

EDİRNE (AA) - Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın odasında buzdolabı olmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Demirtaş'ın cezaevindeki odasında buzdolabı bulunmadığına, buzdolabı talebinin ceza infaz kurumu idaresince reddedildiğine dair haberler ve paylaşımlara ilişkin basın açıklaması gereği duyulduğu belirtildi.

Demirtaş'ın odasında buzdolabı bulunduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki her odada hükümlü ve tutuklunun talebi doğrultusunda bir adet buzdolabı bulundurulmaktadır. İlgilinin odasında da isteği doğrultusunda bir adet buzdolabı bulunmakta olup kendisinin 2. buzdolabı talebi, yönetmelik gereğince ceza infaz kurumu yönetimi tarafından uygun görülmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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