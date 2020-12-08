Edirne ciğer tarifi | Tava ciğeri nasıl yapılır?
Tava ciğer yapılışı | Edirne'nin dillere destan lezzeti tava ciğerini evlerinde de kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki, tava ciğer nasıl yapılır? | Edirne tava ciğeri tarifi
Edirne’nin dillere destan tava ciğerini kolaylıkla evlerinizde de hazırlayabilirsiniz. Önemli olan doğru tarifi bulmanız. İşte, denenmiş tava ciğer tarifi:
Edirne ciğer tarifi
Malzemeler:
- Yarım kilo dana ciğer
- 1 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- Sıvıyağ
Tava ciğeri nasıl yapılır?
Öncelikle ciğeri ince uzun şekilde kesin.
Yaprak şeklinde kesilen ciğeri bol suyla yıkayın.
Yıkanan ciğeri tuzla iyice harmanlayın.
Bir tencereye bol yağ alın ve ısıtın.
Ardından ciğer unla harmanlanır.
Tel süzgece alınan ciğerin fazla unu silkelenir.
Kızdırılan yağda ciğer kızartılır.
Dilerseniz aynı yağın içerisinde acı biber de kızartabilirsiniz.
Afiyet olsun.