Edinciksporlu atletler koşuda ter döktü

Edincikspor atletleri Bursa Osmangazi 14. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu’na katılarak derece elde etti.

Bandırma’nın amatör futbol takımlarından Edincikspor’un lisanslı atletleri Bursa’nın Osmangazi İlçesinde düzenlenen 14. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu’na katılarak Bandırma’yı temsil etti. Bursa’da gerçekleşen Bursa Osmangazi 14. Uluslararası Tarihi Kent Koşusuna Edincikspor’un lisanslı atletleri Bandırma İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Elüstü ve kurum personellerinden İsmail Güzsoy katılım sağladı. İsmail Güzsoy 15 km ve Hüseyin Elüstü 4 km mesafeli koşuları başarıyla tamamlayarak kulübü atletizm platformunda başarılı bir şekilde temsil etti. Edincikspor Kulübü’nün önümüzdeki dönemde atletizm ve futbolun yanı sıra bisiklet ve güreş branşlarında lisanslı sporcuları ile ulusal ve uluslararası platformda yer alacağı ifade edildi.